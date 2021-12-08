Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объяснила, как выбирала программы для олимпийского сезона. По ее словам, нет универсальной формулы для составления идеального проката под Игры.

Спортсменка отметила, что в этом году она выбирала те музыкальные композиции, которые сама прекрасно чувствует. При этом она попыталась найти разные образы.

«В олимпийском сезоне в своих программах мне хотелось быть абсолютно собой. Если честно, я не знаю, что такое «олимпийская» программа. У некоторых спортсменов в начале сезона некоторые программы вообще не нравятся публике. Но когда спортсмены становятся чемпионами, то их программы сразу называют олимпийскими», – приводит слова Туктамышевой сайт ФФКР.

Она также добавила, что на старте большую роль сыграет не выбор музыки, а подача спортсмена. Программа будет сильнее, если фигурист сможет в нее погрузиться.

Напомним, отборочный чемпионат России состоится в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря. У девушек-одиночниц будут разыграны три лицензии. Олимпийские Игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).