По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было выявлено 30752 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

К 8 декабря выявлено всего 9 895 597 случаев заболевания. Также известно о выздоровлении 8,602 млн человек. Еще 284 823 человек скончались от коронавируса в стране.

На утро 8 декабря в Москве было выявлено 3004 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 2209 новых случаях. В Московской области появилось еще 1854 человек, заболевших коронавирусом. Место в четверке также занимает Красноярский край с 766 инфицированными пациентами.

Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Чукотский АО – 2 человека.