Спортивный журналист Василий Уткин высказался об уходе из жизни экс-игрока и наставника «Ростова» Игоря Гамулы.

Специалист скончался на 62-м году. По предварительным причинам на обстоятельства могли повлиять проблемы с сердцем, сообщает Чемпионат.

«Ты любой футбол принимал всерьёз. Ты был нашим Шенкли. Это же ровно его афоризм. Шенкли сказал, что футбол — не дело жизни, это гораздо серьёзнее. А Гамула брался за любой футбол, какой видел, и вкладывался по-честному», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Эксперт работал тренером молодежного состава южной команды в 2011-2014 и 2018–2020 годах. Кроме того, в 2014-м он был наставником основы.

В последнее время Гамула занимал должность в клубе любительского чемпионата Москвы «Гераклион».