Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что получение QR-кодов по COVID-19 будет невозможным на основании количества антител.

Эксперт отметил, что в России зарегистрировано около 130 разных тестов определение этого показателя иммунитета. Он уверен в необходимости оформления единого способа определения антител у переболевших людей.

«Я думаю, что должна быть собрана комиссия специалистов при Минздраве. Они должны быть из институтов, из клиник, из коммерческих компаний, которые производят эти тесты. И они должны определиться, какие тесты они возьмут за основу для того, чтобы это реально определять», – цитирует Нетесова РИА Новости.

Специалист добавил, что похожая неопределенная ситуация пока развивается и за границей. По его мнению, выдавать QR-коды на основании неясной системы определения антител нельзя.