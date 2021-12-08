Петербургский «Зенит» сегодня, 8 декабря, сыграет против лондонского «Челси» в заключительной встрече группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча назначено на 20:45 по московскому времени. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена».

Бесплатная прямая трансляция матча «Мальмё» — «Зенит» будет доступна здесь с 20:20 по мск:

В прошлый раз эти клубы играли друг с другом в Англии в первом круге группового этапа Лиги чемпионов в сентябре. Тогда победу со счетом 1:0 одержали хозяева. Единственным голом отличился Ромелу Лукаку.

Перед заключительным матчем в своей группе «Зенит» занимает третье место с четырьмя баллами. «Челси» остается лидером с 12 очками. Команда Сергея Семака в текущем розыгрыше уже упустила путевку в плей-офф турнира.