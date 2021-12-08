Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал уход бывшего игрока и наставника «Ростова» Игоря Гамулы и выразил соболезнования его семье.

Специалист скончался накануне, 7 декабря, на 62-м году жизни.

«Ну как так-то. Игорь Василич. Не верится, просто шок! Не может такого быть!!! Василич нам тебя будет очень не хватать… Искренние соболезнования родным и близким! Светлая память», — написал Карпин на своей странице в Instagram.

В роли наставника Гамула работал с молодежным составом «Ростова» в 2011-2014 и 2018–2020 годах. Кроме того, в 2014-м специалист становился тренером основы.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021-й год. Именно с поста в южной команде он ушел на должность главного тренера сборной России по футболу.