Агент Роман Орещук рассказал о том, что возможно стало причиной смерти бывшего тренера и селекционера «Ростова» Игоря Гамулы. Он ушел из жизни сегодня, 8 декабря, в возрасте 61 года.

Слова Орещука цитирует агентство ТАСС.

«Одна из версий — гипогликемический шок, но это только похоже, не могу сказать на 100 процентов, подробности выясняются. Как я понял, его будут хоронить в Ростове, но пока прошло мало времени», — сказал Орещук, отметив, что утром Гамулу обнаружила его дочь, однако точного времени не назвал.

Игорь Гамула завершил футбольную карьеру в 1992 году, после чего стал тренером. Во время спортивной карьеры Гамуле удалось поиграть как за «Ростсельмаш» (нынешний ФК «Ростов»), так и за ростовский СКА. В системе «Ростова» он работал с 2011 года в качестве тренера, а с 2017-го года также был селекционером клуба.