В 2022 году в пуле допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) ожидается пополнение российских спортсменов. К десяти действующим добавятся еще два легкоатлета.

О будущих изменениях сообщает ТАСС со ссылкой на World Athletics.

Как и раньше, туда будут входить Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк ( прыжки в высоту), Илья Шкуренев (многоборье), Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Василий Мизинов и Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота).

Новыми кандидатами от России в международном пуле стали Тимур Моргунов и Полина Кнороз. Оба спортсмена занимаются прыжками с шестом.

Напомним, в середине 2021 года в международный пул допинг-тестирования входили 27 россиян, но после определения участников Олимпиады-2020 в Токио список был адаптирован на 10 человек.