Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева сообщила, что спортсменки не ограничены с социальными сетями на время участия в чемпионате мира в Испании. Известно, что запрет существовал на Олимпийских Играх в Токио-2020.

Специалист рассказала, что в команде нет ни единого запрета.

«Единственное, я попросила не распылять свою энергию на это, а сосредоточиться на самом важном на данный момент. Надеюсь, что они прислушались»,– цитирует Бодниеву ТАСС.

Предполагается, что во время Олимпийских игр в Токио российским гандболисткам ограничили доступ к соцсетям, и это стало следствием неудачных результатов на старте турнира.

Бодниева возглавила команду в сентябре этого года. С ней команда начала чемпионат мира с трех побед в предварительной стадии.