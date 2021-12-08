Российский нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на новости о смерти бывшего тренера «Ростова» Игоря Гамулы. Сегодня, 8 декабря, специалист скончался в возрасте 61 года.

В своем «Инстаграме» в разделе «сторис» Дзюба опубликовал фотографию Гамулы с подписью.

«Игорь Васильевич… Светлая память! Будем скучать по удивительно харизматичному человеку…», — написал Дзюба.

Игорь Гамула с 2011 года работал тренером в системе «Ростова», в 2014 году он какое-то время пробыл главным тренером команды после увольнения Миодрага Божовича. Также Гамула работал в качестве селекционера клуба какое-то время. Артем Дзюба дважды уходил в аренду в «Ростов» из московского «Спартака»: в сезоне-2013/2014, а также весной 2015 года после подписания контракта с «Зенитом».