Защитник «Ак Барса» Стивен Кемпфер останется в составе казанского клуба на два ближайших сезона. Спортсмен продлил контракт до 30 апреля 2023 года.

Об изменениях в контракте игрока сообщает пресс-служба команды из Татарстана.

Игрок отметил, что с первого дня в Казани к нему относились все люди клуба: менеджмент, тренеры, персонал и болельщики.

«Продление контракта было простым решением и для меня, и для моей семьи, здесь созданы все условия для работы и жизни, об игроках по-настоящему заботятся», – приводятся слова Кэмпфера на официальной странице команды в Instagram.

Хоккеист присоединился к «Ак Барсу» летом 2021 года. За это время он провел 36 матчей и набрал 17 (7+10) очков. Ранее легионер выступал в НХЛ за «Миннесоту», «Бостон», «Флориду» и «Нью-Йорк Рейнджерс».