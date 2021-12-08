Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон пропустит матчи красно-белых с «Легией» в Лиге Европы и с «Сочи» в 18-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ).

По информации Metaratings.ru, игрок получил повреждение на тренировке. После проведения дополнительных медицинских обследований клуб принял решение о паузе в выступлениях шведа. Таким образом, до конца текущего года он уже не будет играть за «Спартак».

В сезоне 2021/22 в РПЛ Ларссон принял участие в 14 матчах. Однако в них он не смог отличиться результативными действиями. Раньше футболист выступал за шведские и голландские клубы.

Матч «Легия» – «Спартак» в Лиге Европы пройдет в Варшаве (Польша) завтра, 9 декабря. Игра с «Сочи» в чемпионате России состоится 13 декабря.