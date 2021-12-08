Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева высказалась о том, как подбиралась музыка для ее короткой программы сезона-2020/21 под музыку Астора Пьяцоллы.

Слова Туктамышевой цитирует официальный сайт ФФККР.

По словам Туктамышевой, у нее в характере нет четкого понимания, какая музыка нужна, обычно у нее есть идеи, и ей необходимы варианты, из которых надо выбрать. Так случилось и с короткой программой олимпийского сезона.

«С Ильей Авербухом все было просто. Я сказала, что хочу, и он прислал три музыкальных варианта, мы остановились на одном из них. Алексей Николаевич сразу согласился, потому что это было МОЁ», — отметила фигуристка, добавив, что во время постановки она еще лучше почувствовала музыку.