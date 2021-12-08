Экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско готов стать наставником немецкого «РБ Лейпциг». О его назначении клуб может объявить в ближайшее время.

О возможном приходе Тедеско в Бундеслигу сообщает Sky Sport Germany.

Известно, что 5 декабря «РБ Лейпциг» уволил главного тренера Джесси Марша. Они расторгли контракт по обоюдному согласию.

При американском специалисте «Лейпциг» неудачно прошел первую половину сезона в национальном чемпионате. За 14 туров его подопечные набрали всего 18 очков и заняли 11-ю строчку в турнирной таблице.

В группе Лиги чемпионов «Лейпциг» находится на третьем месте. Накануне, он обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года. Ранее сообщалось, что им интересуется «Фенербахче» и «Стандарт».