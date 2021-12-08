Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на публикацию российской лыжницы Вероники Степановой. Спортсменка позволила себе высказаться о призывах болельщиков «порвать соперниц».

В личном блоге в Instagram Вероника Степанова призналась, что получает много агрессивных сообщений от фанатов с призывами «замочить, порвать всех норвежек (шведок, немок — вообще всех)».

«Никого «рвать», «мочить» и так далее я не собиралась и не собираюсь. Рассчитываю и готовлюсь побеждать соперниц в честной борьбе на лыжне — оставаясь друзьями с ними вне лыжни», — написала в соцсети Степанова.

Кроме того, лыжнице не понравилось, что многие подписчики стараются как-то унизить конкурентов спортсменки, воспринимая микроблог Вероники как «подходящую платформу, чтобы соперниц из других стран полить грязью».

Степанова сразу предупредила поклонников и хейтеров, что все подобные комментарии моментально удаляются со страницы в Instagram, авторы нелестных отзывов отправляются в черный список.

Дмитрий Губерниев не смог пройти мимо такого эмоционального поста спортсменки и оставил под фотографией свой комментарий.

«Порвите старые журналы, мочите капусту», — написал телеведущий.

25 человек оценили шуточный ответ спортивного комментатора, поставив ему лайк. Сама Степанова тоже оценила высказывание Губерниева, а также предупредила поклонников, что вместе с норвежской лыжницей Хелене Мари Фоссесхолм готовит новое шоу для зрителей.

Подписчики поддержали спортсменку и отметили, что настоящий спорт должен не разъединять, а объединять людей.