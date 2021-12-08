Российские спортсмены попали в видеоролик компании Google в проекте «Год в Поиске». Отечественных пользователей в 2021 году больше всего интересовали Дина Аверина, пара Евгения Медведева и Даня Милохин, сборная России по футболу и другие заметные герои.

Итоговый ролик опубликован на YouTube, его отрывок можно увидеть здесь.

В видео вспоминается скандал в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио с участием Дины Авериной. Там же есть кадры с победительницей Игр легкоатлеткой Марией Ласицкене. Отмеченными остались и участники шоу «Ледниковый период» Евгения Медведева и Даня Милохин. В видео появляется российская футбольная сборная и главный тренер Валерий Карпин, победитель US Open Даниил Медведев, киберспортивная команда Team Spirit.

«2021 стал годом контрастов. Одни и те же события вызывали у нас противоположные эмоции и рождали горячие дискуссии. Но именно в споре рождается истина, не правда ли?» – говорится в описании к кадрам.