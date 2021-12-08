Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о шансах московского «Спартака» победить «Легию» и выйти в плей-офф Лиги Европы.

Слова Карреры цитирует портал Sport24.

«Думаю, у «Спартака» большие шансы обыграть «Легию» в гостях и выйти в плей-офф Лиги Европы. Я верю, что команда способна это сделать», — заявил Каррера, добавив, что не видел первого матча этих соперников, однако «Спартак» завтра покажет совсем другую игру, ведь находится в другом физическом и психологическом состоянии

«Они достаточно убедительно играют в Лиге Европы, поэтому все шансы на выход из группы есть. Нужно побеждать», — заключил Каррера.

Напомним, игра «Легия» — «Спартак» пройдет завтра, 9 декабря, в Варшаве на стадионе «Мейски».