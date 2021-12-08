Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поделилась новыми фотографиями с отдыха в социальной сети.

На своей странице в Instagram она опубликовала снимки с Мальдивских островов, где позирует в новом элегантном купальнике черного цвета на фоне океана. В описании поста Севастьянова оставила только хэштэг с локацией и эмодзи в виде синего сердца.

Напомним, Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Кроме того, российская спортсменка дважды становилась победительницей континентального турнира в том же году. О завершении спортивной карьеры она сообщила после окончания Игр в Лондоне (Великобритания).