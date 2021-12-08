Отец российского биатлониста, призёра этапа Кубка мира Даниила Серохвостова Руслан Серохвостов рассказал о том, как его сын смог адаптироваться

Слова Серохвостова-старшего цитирует «Вечерний Барнаул».

«Даниил адекватно всё воспринимает, не зацикливается только на гонках, многое переводит в шутку. Чувствует себя спокойно, расслабленно», — сказал отец спортсмена, подчеркнув, что попросил сына быть аккуратнее в формулировках, а то его уже понимали неправильно.

«Он имел в виду, что спонсоры у него из Новосибирской области, а не в Алтайском крае, а написали так, будто Алтай ему вообще не помогает», — сказал Серохвостов-старший.

По словам отца биатлониста, был настрой попасть на Кубок мира, и сейчас парню реально интересно, что происходит вокруг. «Когда попал, оказалось, что ничего страшного там нет, вокруг такие же спортсмены, хоть Бё, хоть Самуэльссон», — отметил Руслан Серохвостов.