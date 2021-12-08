Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил, сколько денег будет выделено на проведение финального матча Лиги чемпионов и сопутствующих мероприятий в городе в 2022 году.

По его словам, власти готовятся к 100% заполняемости трибун. Хотя этот показатель будет непосредственно зависеть от ситуации с коронавирусом.

«288 миллионов рублей выделено Питером на финал Лиги чемпионов. Сумма может меняться, надо многое обсуждать, доводить до конца все планы. Время у нас ещё есть», – цитирует Пиотровского Чемпионат.

Генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин добавил, что сопоставимая сумма выделяется и из федерального бюджета.

Он же заявил, что билеты на матч поступят в продажу в марте. Приоритет при покупке будет у болельщиков финалистов.

Напомним, итоговая игра еврокубка запланирована на 28 мая 2022 года.