Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о заключительном этапе Формулы-1 в этом сезоне, который состоится в Абу-Даби.

Сейчас у Ферстаппена и его соперника из «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона одинаковое количество очков — 369,5. Слова пилота цитирует пресс-служба команды.

«Прежде всего я очень рад вернуться в Абу-Даби! Думаю, на результаты прошлого года не всегда можно ориентироваться, так как на них влияло множество факторов», — отметил Ферстаппен, добавив, что в последние несколько гонок им не хватало темпа, но в новом уикенде может все получиться.

По словам Ферстаппена, трасса «Яс Марина» стала намного быстрее, чем раньше, и ему интересно посмотреть, как это отразится на настройках болида.

«У нас равное количество очков, и я знаю, что мы, как команда, сделаем всё возможное, чтобы выиграть нынешний чемпионат. Нас ждёт захватывающая гонка, и мы постараемся завершить сезон как можно лучше», — заключил Ферстаппен.