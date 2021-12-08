Российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Василий Томшин не смогли попасть на тренировку сборной команды из-за отсутствия результатов ПЦР-тестов. Спортсмены забыли взять телефоны, а уведомления у них были на электронной почте.

Без подтверждения отрицательного результата их не хотели пускать на стадион, сообщает Матч ТВ. Известно, что в Австрии спортсмены, не имеющие европейского сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании, обязаны сдавать ПЦР-тесты каждые три дня.

Напомним, третий этап Кубка мира состоится в Хохфильцене с 10 по 12 декабря. На нем выступят все участники российской сборной со второго этапа. После соревнований в шведском Эстерсунде ротацию в обеих командах решили временно не проводить.