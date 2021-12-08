Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов-2021/22 Алексей Сорокин ответил на вопрос о том, будут ли предусмотрены льготы для россиян на финал Лиги чемпионоа-2021/22 в Санкт-Петербурге.

Слова Сорокина цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«На финале Лиги чемпионов, скорее всего, не будет четвертой категории билетов для российских болельщиков. По крайней мере, раньше я такого не видел. Хотя еще есть время обсудить такую возможность», — сказал Сорокин.

Напомним, льготная категория билетов для российских граждан и резидентов была на матчах чемпионата мира по футболу ФИФА в России в 2018 году. На чемпионате Европы-2020, матчи которого проходили в Санкт-Петербурге, уже не было подобной категории.

Напомним, «Газпром-Арена» примет финальный матч Лиги чемпионов 28 мая 2022 года.