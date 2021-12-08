В Санкт-Петербурге прошла презентация книги «Евро 2020 – особенный во всех отношениях», посвященной проведению матчей чемпионата Европы по футболу в Северной столице.

Информацию об этом сообщает портал «Петербургский Дневник».

Мероприятие прошло в Центральной библиотеке имени В.В. Маяковского. На презентации присутствовали директор библиотеки Зоя Чалова, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и глава оргкомитета «Евро-2020» в России.

Среди авторов книги значатся художник Покрас Лампас, фотограф Андрей Голованов, спортивный журналист Игорь Порошин, писатель, искусствовед Аркадий Ипполитов и др. На презентации книги также передали в дар публичным библиотекам Санкт-Петербурга.

Напомним, Санкт-Петербург принял 7 матчей чемпионата Европы по футболу 2020 и стал единственным российским городом-хозяином турнира.