Петербургский СКА начал встречу с челябинским «Трактором» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит на арене «Трактор» в Челябинске, прямую трансляцию матча можно найти здесь.

На данный момент СКА идет на серии из трех побед подряд: команда Валерия Брагина поочередно обыграла минское «Динамо», финский «Йокерит» и екатеринбургский «Автомобилист». «Трактор» имеет серию из двух побед подряд: в последних матчах челябинцы обыграли дома московский «Спартак» и китайский «Куньлунь Ред Стар».

СКА и «Трактор» уже играли друг с другом в этом розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ. Петербуржцы обыграли гостей в серии буллитов (4:3) на своей площадке. Решающий удар по воротам нанёс форвард Кирилл Марченко.