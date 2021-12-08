Российский тренер по фигурному катанию, экс-член сборной России Иван Островский высказал мнение по поводу оценок за компоненты у российских фигуристок.

Слова Островского цитирует портал «Спорт-Экспресс». По мнению тренера, сейчас все фигуристки находятся при своих оценках в рамках приличия.

«Если бы я был судьей, то ставил бы Трусовой меньше. Естественно, я не хочу, чтобы ей ставили меньше. Но есть так называемые транзишены, связующие элементы», — отметил тренер, подчеркнув, что на последнем турнире у Трусовой не было глубины ребер, которая также оценивается в компонентах катания.

«Саше Трусовой ставят такие компоненты, особенно в России, потому что она Саша Трусова, человек-легенда. Она, может, выйдет в финал «Гран-при», соберётся и покатается», — отметил Островский, добавив, что специалисты, возможно, не хотят напрягать фигуристку на домашних стартах.

«Компоненты Валиевой, по-моему, заслуженные. Мне в Сочи она очень понравилась, феноменальные прокаты. Недодать было сложно», — заключил эксперт.