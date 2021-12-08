Российский биатлонист, призёр этапов Кубка мира Эдуард Латыпов высказался о переезде команды на второй этап КМ по биатлону в Хохфильцен и случае с недопуском на стадион.

Слова Латыпова цитирует «Матч ТВ».

«Пока есть признаки акклиматизации, немного ватное состояние. Связываю это с переездом, для организма это стресс, он привыкает», — отметил биатлонист, подчеркнув, что для адаптации ему потребуется около 2-3 дней.

По словам Латыпова, у него был сделан ПЦР-тест для прохода на стадион, однако телефон он с собой на тренировку не взял. «Пришлось искать, пустили, но только когда мы все показали», — сказал Латыпов.

Напомним, в аналогичной ситуации оказался еще один биатлонист сборной России Василий Томшин. Гонки на этапе в Хохфильцене стартуют в пятницу, 10 декабря.