Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о грядущем матче «сине-бело-голубых» против лондонского «Челси» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Слова Малафеева цитирует портал «Чемпионат». По мнению эксперта, в России еврокубковые матчи ценятся выше внутренних, даже несмотря на результат. «Челси» хоть и будет бороться за первое место, но, наверное, выпустит смешанный состав. Уверен, «Зенит» будет играть в полной боевой готовности: все сильнейшие выйдут на поле», — заявил экс-игрок «Зенита».

По словам Малафеева, матчи такого уровня не у каждого футболиста в жизни могут произойти, поэтому не должно быть такого, что нужно сохранить силы на внутренний чемпионат. «Играть против сильных клубов — мечта каждого игрока. В таком случае ты и сам будешь становиться сильнее. «Зенит» будет играть всеми возможными силами, чтобы победить и показать свой уровень», — подчеркнул Малафеев.