Легенда мирового футбола бразилец Пеле вновь попал в больницу. Информацию о госпитализации экс-футболиста сообщает агентство Reuters.

С чем именно связана новая госпитализация Пеле, пока неизвестно. До этого Пеле перенес операцию, во время которой ему удалили новообразование в толстой кишке. Бразилец успешно восстановился после вмешательства и заявил, что чувствует себя хорошо, а также поблагодарил всех за поддержку.

Сейчас Пеле 81 год. В последние годы у него неоднократно возникали проблемы со здоровьем: также он перенес операцию по замене тазобедренного сустава и боролся с болезнями внутренних органов. Также в СМИ неоднократно публиковалась информация о смерти Пеле, но каждый раз она оказывалась фейковой.