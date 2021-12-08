Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен эмоционально отреагировал на ошибку российского гроссмейстера Яна Непомнящего в девятом матче за титул чемпиона мира.

Непомнящий играл белыми фигурами и в одном моменте поставил пешку на c5, упустив возможность продавить соперника.

Ход вызвал у Карлсена неподдельное удивление. Он даже помотал головой, словно пытаясь понять, что ему это не почудилось. После этого норвежец нахмурился и задумался, подозревая, что Непомнящий просто задумал хитрую комбинацию.

В результате россиянин потерпел уже третье поражение в матче (первое белыми), и счёт стал 6:3 в пользу Карлсена.

Видео с реакцией Карлсена собрало более 300 тысяч просмотров менее чем за сутки.

Десятая партия проходит в эти минуты, Непомнящий играет чёрными.