Петербургский СКА и челябинский «Трактор» не смогли отличиться в первом периоде очной встречи в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит в эти минуты в Челябинске на арене «Трактор». После первого периода счёт на табло 0:0.

У каждой из команд была возможность реализовать большинство в первой двадцатиминутке. В составе «Трактора» на 6-й минуте был удалён Илья Карпухин (за атаку игрока, не владеющего шайбой), а в составе СКА штраф получил Андрей Кузьменко за подножку. Однако обе команды не сумели превратить преимущество в заброшенную шайбу

Команды проведут на льду ещё минимум два периода, прямую трансляцию матча можно найти здесь.

В предыдущей очной встрече в Петербурге победу одержал СКА со счетом 4:3, выиграть петербуржцам удалось в серии буллитов.