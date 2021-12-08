Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и представитель Норвегии Магнус Карлсен сыграли вничью десятую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам.

Мероприятие проходит в Дубаэ, ОАЭ, с конца ноября. Десятая партия завершилась вничью на 41-м ходу. Счет в противостоянии после 10 партий 3,5:6,5 в пользу Карлсена. Отметим, по ходу матча Непомнящий пока не одержал ни одной победы. Семь партий завершились вничью (соответственно, Непомнящий семь раз получал по пол-очка), а Карлсен трижды обыграл Непомнящего.

Завтра, 9 декабря, шахматисты будут отдыхать, а возобновится матч 10 декабря. В поединке запланировано 14 партий. При необходимости будет назначен тай-брейк, если за 14 партий не будет выявлен победитель.