Действующая чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова высказалась о своей новой короткой программе в олимпийский сезон. Фигуристка презентовала на этапе «Гран-при» в Гренобле в конце ноября.

«Могу сказать, что такой программы у меня никогда не было, потому что здесь от самого начала и до конца есть «нерв», который нужно держать, — приводит «Чемпионат» слова Щербаковой. — Отсутствуют спокойные части, здесь от начала до конца нужно держать темп. Когда исполняла программу на соревновании, я очень нервничала: не из-за прыжков, а за каждое движение и деталь. Обычно думаю, как сделать чисто прыжки, а здесь — как бы не забыть движения».

Также фигуристка отметила, что пока чувствует себя неуверенно в новом темпе, но видит у программы потенциал.