Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги 2021 года, представив самых обсуждаемых людей и события в уходящем году.

Самым обсуждаемым спортсменом в соцсети стал боец ММА Хабиб Нурмагомедов. Примечательно, что в октябре 2020 года Хабиб провёл свой последний бой, победив Джастина Гейджи, после чего завершил карьеру и в 2021-м в октагон не выходил.

Второе место занял гимнаст Никита Нагорный. 24-летний спортсмен выиграл золото и две бронзы Олимпийских игр в Токио.

Третье место и первое среди иностранцев занял футболист Лионель Месси. В 2021 году он выиграл с «Барселоной» Кубок Испании, со сборной Аргентины — Кубок Америки, летом бесплатно перешёл в «ПСЖ», а в декабре завоевал свой седьмой «Золотой мяч».

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Хабиб Нурмагомедов (UFC)

2. Никита Нагорный (спортивная гимнастика)

3. Лионель Месси (футбол)

4. Фёдор Емельяненко (ММА)

5. Криштиану Роналду (футбол)

6. Дина Аверина (художественная гимнастика)

7. Артём Дзюба (футбол)

8. Алина Загитова (фигурное катание)

9. Фёдор Смолов (футбол)

10. Александр Овечкин (хоккей)

Самыми обсуждаемыми футбольными клубами 2021 года в «Одноклассниках» стали:

1. «Барселона»

2. «Челси»

3. «Спартак»

4. «Манчестер Юнайтед»

5. «Ювентус»

6. «Ливерпуль»

7. «Динамо»

8. «Локомотив»

9. «Зенит»

10. ЦСКА