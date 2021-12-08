Российский фигурист, воспитанник группы Александра Волкова Артем Ковалев допустил два падения в короткой программе и занимает промежуточное третье место на турнире Santa Claus Cup в Будапеште.

Фигурист допустил две серьезных ошибки во время исполнения короткой программы: упал с четверного тулупа, а затем с четверного сальхова, потеряв каскад. Тройной аксель Ковалев прыгнул чисто.

За выступление с двумя ошибками судьи поставили Ковалеву 63,93 балла, этого хватило для того, чтобы занять промежуточное третье место после короткой программы.

На первом месте пока идет представитель Италии Николай Мемола: он чисто исполнил программу без четверных прыжков (но с тройным акселем) и набрал 78 баллов. На втором месте пока идет представитель Венгрии Адам Хагара с результатом 68,73 балла: он также не прыгал четверные, но серьезных ошибок не допустил.