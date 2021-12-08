Известный комментатор Дмитрий Губерниев в экстравагантной манере прокомментировал ситуацию с непоказом матча 18-го тура чемпионата России по футболу между «Динамо» и «Зенитом». Игра станет последней для команд в 2021 году. Вместо неё в расписании «Матч ТВ» стоит мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону.

«Биатлонная эстафета популярнее футбола. Потому что биатлон смотрят все, биатлон страну объединяет, — сказал Губерниев в ролике, выложенном в телеграм-канале. — Более того, футболисты будут смотреть биатлон в перерыве матча, чтобы приобрести эту энергию кипучую.

У футбола есть прекрасный канал «Матч Премьер», а биатлон – это общенациональный вид спорта, который объединяет страну, державу, и мальчиков, и девочек, и мужчин, и женщин. Именно поэтому на канале «Матч ТВ» в воскресенье будет биатлон. Биатлон родимый, всенародно любимый».

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ, «Динамо» отстаёт на 2 очка и в случае победы завершит календарный год лидером.