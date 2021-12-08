СКА вышел вперёд во втором периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Трактора». На 31:05 отличился Антон Бурдасов с передач Никиты Седова и Андрея Кузьменко. На 38:52 преимущество армейцев увеличил Данила Моисеев с передачи Михаила Воробьёва. После 40 сыгранных минут СКА ведёт 2:0.

СКА играет в следующем составе: Юханссон (Самонов); Пыленков — Робинсон, Бурдасов — Кемппайнен — Кузьменко; Седов — Камалов, Моисеев — Воробьёв — Гусев; Солянников — Грязнов, Волков — Комаров — Марченко; Лисов, Галимов — Бардаков — Зыков, Цицюра.

Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

В предыдущей очной встрече в Петербурге победу одержал СКА со счетом 4:3, выиграть петербуржцам удалось в серии буллитов.