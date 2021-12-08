Олимпийская чемпионка-2006 в состязании спортивных пар Татьяна Тотьмянина выложила в Инстаграме фотографию с капельницей. Судя по всему, прославленная фигуристка находится сейчас в больнице. Причин она не назвала.

«Бывают дни… главное не нарушить график съёмок, репетиций и шоу», — подписала Тотьмянина фото.

Тотьмяниной уже пожелали скорейшего выздоровления другие известные фигуристы — Евгения Медведева, Дмитрий Соловьёв и другие.

Тотьмянина принимает участие в съемках шоу «Ледниковый период», где выступает в паре с актёром Иваном Колесниковым. С 2016 года фигуристка состоит в браке с олимпийским чемпионом-2002 и ведущим «Ледникового периода» Алексеем Ягудиным.