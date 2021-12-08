Стали известны все участники плей-офф Юношеской лиги УЕФА сезона-2021/22. Победители групп Пути Лиги чемпионов прошли напрямую в 1/8 финала, вторые места сыграют в 1/16 финала вместе с восемью командами из Пути чемпионов.

Первые места в группах и место в 1/8 финала получили:

«ПСЖ» (Франция)

«Ливерпуль» (Англия)

«Спортинг» (Португалия)

«Реал» (Испания)

«Бенфика» (Португалия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Зальцбург» (Австрия)

«Ювентус» (Италия)

Вторые места в группах заняли:

«Брюгге» (Бельгия)

«Атлетико» (Испания)

«Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Интер» (Италия)

«Динамо» Киев (Украина)

«Вильярреал» (Испания)

«Севилья» (Испания)

«Челси» (Англия)

Они сыграют в 1/16 финала с восемью представителями Пути чемпионов:

«Хайдук» (Хорватия)

«Генк» (Бельгия)

«Депортиво» (Испания)

«Жилина» (Словакия)

«Эмполи» (Италия)

«Мидтьюлланн» (Дания)

АЗ (Нидерланды)

«Рейнджерс» (Шотландия)

Жеребьёвка 1/16 финала состоится 14 декабря в Ньоне, команды проведут одноматчевые противостояния 8/9 декабря. Представители Пути чемпионов сыграют дома.

14 февраля в Ньоне состоится жеребьёвка 1/8 финала. Сами матчи 1/8 финала состоятся 1/2 марта, четвертьфиналы — 15/16 марта, полуфиналы — 22 апреля, финал — 25 марта.

Полуфиналы и финал пройдут на стадионе «Коловрэ» в Ньоне.