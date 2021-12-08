Стали известны все участники плей-офф Юношеской лиги УЕФА сезона-2021/22. Победители групп Пути Лиги чемпионов прошли напрямую в 1/8 финала, вторые места сыграют в 1/16 финала вместе с восемью командами из Пути чемпионов.
Первые места в группах и место в 1/8 финала получили:
«ПСЖ» (Франция)
«Ливерпуль» (Англия)
«Спортинг» (Португалия)
«Реал» (Испания)
«Бенфика» (Португалия)
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Зальцбург» (Австрия)
«Ювентус» (Италия)
Вторые места в группах заняли:
«Брюгге» (Бельгия)
«Атлетико» (Испания)
«Боруссия» Дортмунд (Германия)
«Интер» (Италия)
«Динамо» Киев (Украина)
«Вильярреал» (Испания)
«Севилья» (Испания)
«Челси» (Англия)
Они сыграют в 1/16 финала с восемью представителями Пути чемпионов:
«Хайдук» (Хорватия)
«Генк» (Бельгия)
«Депортиво» (Испания)
«Жилина» (Словакия)
«Эмполи» (Италия)
«Мидтьюлланн» (Дания)
АЗ (Нидерланды)
«Рейнджерс» (Шотландия)
Жеребьёвка 1/16 финала состоится 14 декабря в Ньоне, команды проведут одноматчевые противостояния 8/9 декабря. Представители Пути чемпионов сыграют дома.
14 февраля в Ньоне состоится жеребьёвка 1/8 финала. Сами матчи 1/8 финала состоятся 1/2 марта, четвертьфиналы — 15/16 марта, полуфиналы — 22 апреля, финал — 25 марта.
Полуфиналы и финал пройдут на стадионе «Коловрэ» в Ньоне.
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