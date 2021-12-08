Российский гроссмейстер Ян Непомнящий подвёл итоги десятой партии за звание чемпиона мира по шахматам против Магнуса Карлсена. Непомнящий играл чёрными, партия завершилась вничью. Счёт в противостоянии стал 6,5:3,5 в пользу действующего чемпиона мира.

«Конечно, впереди у меня ещё две партии за белых, поэтому у меня есть шансы побороться, — сказал Непомнящий. — Сегодня я ставил перед собой простую задачу: хотел сыграть обычную партию, не зевнуть в один ход».

Вопрос, хочет ли Непомнящий выиграть матч, россиянин назвал абсурдным.

В матче Карлсена и Непомнящего будет сыграно 14 партий с классическим контролем времени. Для победы Карлсену достаточно в оставшихся четырёх партиях либо один раз выиграть, либо дважды сыграть вничью.