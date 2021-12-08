Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил шансы соотечественника Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону против действующего чемпиона Магнуса Карлсена. Сегодня состоялась десятая партия, Карлсен играл белыми. На 41-м ходу соперники согласились на ничью. За четыре партии до конца матча норвежец ведёт 6,5:3,5.

«Шансы остались небольшие, не нужно никого вводить в заблуждение. Но, с другой стороны, они всё-таки есть, — цитирует «Чемпионат» Карякина. — В следующей партии Непомнящий играет белыми, нужно выходить на борьбу, а там пусть Магнус нервничает».

Завтра, 9 декабря, игры между Карлсеном и Непомнящим не планируется: будет выходной. Карякин посоветовал Непомнящему отдохнуть, сходить на море и погулять.

В матче будет сыграно 14 партий с классическим контролем времени. У Непомнящего не осталось права на ошибку: ему нужно побеждать все четыре раза, чтобы стать чемпионом, либо одержать три победы и один раз сыграть вничью, чтобы перевести игру в тай-брейк.