СКА победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 4:1. В первом периоде команды не забросили шайб. Во втором петербуржцы повели 2:0. На 31:05 отличился Антон Бурдасов с передач Никиты Седова и Андрея Кузьменко. На 38:52 преимущество армейцев увеличил Данила Моисеев с передачи Михаила Воробьёва.

В третьем периоде на 44:56 Кирилл Марченко забросил третью безответную шайбу, ассистировал ему Лео Комаров.

Одну шайбу «Трактор» отыграл на 52:24 — Виталий Абрамов с передач Ильи Карпухина и Виталия Кравцова поразил ворота Ларса Юханссона. Окончательный результат установил Антон Бурдасов, сделавший дубль на 58:06 в большинстве.

СКА играет в следующем составе: Юханссон (Самонов); Пыленков — Робинсон, Бурдасов — Кемппайнен — Кузьменко; Седов — Камалов, Моисеев — Воробьёв — Гусев; Солянников — Грязнов, Волков — Комаров — Марченко; Лисов, Галимов — Бардаков — Зыков, Цицюра.

В таблице Западной конференции СКА поднялся на четвёртое место с 51 очком после 37 игр. Его отставание от лидирующих «Йокерита» и ЦСКА сократилось до одного очка.

«Трактор» идёт вторым на «Востоке» с 57 очками в 40 играх. «Металлург» обходит его по дополнительным показателям, но при этом магнитогорцы провели на 4 матча меньше.