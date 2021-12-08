«Зенит» объявил состав на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси». Команда из-за дисквалификации Дмитрия Чистякова сыграет по схеме в четыре защитника (либо в пять, с отходом Вилмара Барриоса в оборону).

Полностью стартовый состав сине-бело-голубых выглядит следующим образом: Кержаков — Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос — Вендел, Барриос, Кузяев — Малком, Клаудиньо — Азмун.

Запасные — Бязров, Одоевский, Круговой, Мостовой, Сутормин, Ерохин, Дзюба, Оздоев, Кравцов, Кузнецов, Хотулев.

Матч «Зенит» — «Челси» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» и стартует в 20:45 по московскому времени. Игра станет последней домашней для петербуржцев в 2021 году.

Матч не имеет для «Зенита» турнирного значения: команда досрочно заняла третье место и сыграет весной в 1/16 финала Лиги Европы.