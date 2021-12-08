«Челси» определился с составом на матч заключительного шестого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита». Главный тренер лондонцев Томас Тухель выпустит в «старте» смешанный состав из основных игроков и футболистов ближайшего резерва. Так в запасе остался основной голкипер Эдуар Менди.

Полностью заявка «Челси» выглядит следующим образом: Аррисабалага — Джеймс, Кристенсен, Сарр, Аспиликуэта — Баркли, Маунт, Сауль Ньигес — Хадсон-Одои, Лукаку, Вернер. Запасные — Беттинелли, Менди, Рюдигер, Алонсо, Тиагу Силва, Пулишич, Лофтус-Чик, Хаверц.

Для «Зенита» игра не имеет турнирного значения: команда досрочно заняла третье место и продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы. Для «Челси» матч имеет значение в плане распределения первого и второго места с «Ювентусом».

Матч «Зенит» — «Челси» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» и стартует в 20:45 по московскому времени. Игра станет последней домашней для петербуржцев в 2021 году.