Олимпийская чемпионка по фигурному катанию-2018 Алина Загитова рассказала, что ей интересен волейбол. По словам прославленной спортсменки, она будет смотреть матчи мужского чемпионата мира-2022, который пройдёт в России.

«Наблюдать за командным спортом мне всегда интересно. Поэтому меня очень радует, что в 2022 году Россия примет чемпионат мира по волейболу среди мужских команд, — написала Загитова в Инстаграме. — Он пройдёт в 10 российских городах. Финал чемпионата будет в Москве. Я буду болеть за нашу сборную!»

ЧМ-2022 по волейболу пройдёт с 26 августа по 11 сентября. Сборная России сыграет в группе A с Сербией, Тунисом и Пуэрто-Рико.