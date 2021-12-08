Известный комментатор и телеведущий Кирилл Набутов считает, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба ещё может вернуться в сборную России по футболу при Валерии Карпине. Дзюба не вызывался в национальную команду с лета 2021 года, после того, как Карпин был назначен главным тренером. Ранее у игрока и специалиста был затяжной конфликт.

«В футболе все временно. Дзюба не молодеет, что влияет и на игровую стабильность, и на быстроту восстановления. Но он по-прежнему боец и лидер, которого Семак старается использовать на максимум, — цитирует «Спорт-Экспресс» Набутова. — Да, порой у Дзюбы теряется подвижность, появляется усталость. Но непредсказуемость, характер и опыт всегда при нем. Карпин не может об этом не знать. А потому их с Дзюбой должен помирить матч с Польшей».

Матч Россия — Польша состоится в рамках 1/2 финала стыковых матчей за право участия в чемпионате мира-2022. Игра пройдёт в России 24 марта 2022 года.