Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о схеме команды перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Челси». Специалист подтвердил, что сине-бело-голубые будут использовать схему в четыре защитника, а Вилмар Барриос сыграет на привычной позиции опорного хавбека.

«Барриос не будет играть в защите, будет играть на своей позиции. По ходу матча можем использовать эту опцию, но пока начнет в центре», — сказал Семак во флэш-интервью перед матчем.

В последних играх «Зенит» играет по схеме в три центральных защитника. В матче с «Челси» на поле не выйдет дисквалифицированный Дмитрий Чистяков. У Барриоса уже есть опыт игры на позиции центрального защитника.

Матч «Зенит» — «Челси» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» и стартует в 20:45 по московскому времени. Игра станет последней домашней для петербуржцев в 2021 году.

Матч не имеет для «Зенита» турнирного значения: команда досрочно заняла третье место и сыграет весной в 1/16 финала Лиги Европы.