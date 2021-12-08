«Челси» открыл счёт в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита». Уже на второй минуте отличился немецкий форвард Тимо Вернер.

Игра проходит на «Газпром Арене», судит её представитель Нидерландов Сердар Гёзубюйюк.

Команды выпустили следующие стартовые составы:

«Зенит»: Кержаков — Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос — Вендел, Барриос, Кузяев — Малком, Клаудиньо — Азмун.

«Челси»: Аррисабалага — Джеймс, Кристенсен, Сарр, Аспиликуэта — Баркли, Маунт, Сауль Ньигес — Хадсон-Одои, Лукаку, Вернер.

Для «Зенита» игра не имеет турнирного значения: команда досрочно заняла третье место и продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы. Для «Челси» матч имеет значение в плане распределения первого и второго места с «Ювентусом».

В первой игре в Лондоне «Челси» выиграл у «Зенита» 1:0.