Сегодня, 8 декабря, исполняется ровно 65 лет первой победе сборной СССР по футболу в крупном международном турнире. Советская команда завоевала золото Олимпийских игр в Мельбурне.

В 1/8 финала СССР победил Объединённую команду Германии 2:1. Голами отметились Анатолий Исаев и Эдуард Стрельцов. В четвертьфинале советская команда сыграла вничью с Индонезией (0:0). Серия пенальти тогда ещё не была предусмотрена, и три дня спустя была назначена переигровка. В ней Советский Союз победил 4:0. Дубль оформил Сергей Сальников, по голу забили Валентин Иванов и Игорь Нетто.

Самым напряжённым матчем для СССР стал полуфинал против Болгарии. Основное время закончилось нулевой ничьей. В дополнительное время болгары открыли счёт на 95-й минуте, Эдуард Стрельцов а на 112-й минуте и Борис Татушин на 116-й принесли Советам победу 2:1. Примечательно, что в конце второго тайма защитник сборной СССР Николай Тищенко сломал ключицу, но поскольку замены тогда были запрещены, доиграл встречу с травмой. При этом именно он начал первую голевую атаку сборной.

В финальном матче 8 декабря СССР выиграл у сборной Югославии со счётом 1:0. Единственный мяч провёл Анатолий Ильин на 48-й минуте.

В заявку сборной СССР на Олимпиаду-1956 вошли: Лев Яшин, Николай Тищенко, Михаил Огоньков, Алексей Парамонов, Анатолий Башашкин, Игорь Нетто, Борис Татушин, Анатолий Исаев, Эдуард Стрельцов, Валентин Иванов, Владимир Рыжкин, Борис Кузнецов, Йожеф Беца, Сергей Сальников, Борис Разинский, Анатолий Маслёнкин, Анатолий Ильин, Никита Симонян, а также не выходившие на поле Юрий Беляев и Анатолий Порхунов.

Из олимпийских чемпионов-1956 в живых остался только Никита Симонян, которому 12 октября исполнилось 95 лет. В настоящий момент он занимает пост первого вице-президента РФС.

Четыре года спустя сборная СССР, костяк которой составят олимпийские чемпионы Мельбурна, станет первым в истории чемпионом Европы по футболу.