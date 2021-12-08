«Зенит» сравнял счёт в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси». На 38-й минуте Клаудиньо поразил ворота ударом головой после навеса Дугласа Сантоса. Для бразильца этот мяч стал четвёртым в последних трёх играх.

Счёт в игре стал 1:1. Первый мяч забил Тимо Вернер на 2-й минуте.

Игра проходит на «Газпром Арене», судит её представитель Нидерландов Сердар Гёзубюйюк.

Команды выпустили следующие стартовые составы:

«Зенит»: Кержаков — Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос — Вендел, Барриос, Кузяев — Малком, Клаудиньо — Азмун.

«Челси»: Аррисабалага — Джеймс, Кристенсен, Сарр, Аспиликуэта — Баркли, Маунт, Сауль Ньигес — Хадсон-Одои, Лукаку, Вернер.

Для «Зенита» игра не имеет турнирного значения: команда досрочно заняла третье место и продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы. Для «Челси» матч имеет значение в плане распределения первого и второго места с «Ювентусом».

В первой игре в Лондоне «Челси» выиграл у «Зенита» 1:0.